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Овечкин назвал трудовой победу "Вашингтона" над "Айлендерс" в матче НХЛ

Овечкин назвал трудовой победу "Вашингтона" над "Айлендерс" в матче НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин прокомментировал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата, где смог оформить дубль.

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