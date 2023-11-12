Овечкин назвал трудовой победу "Вашингтона" над "Айлендерс" в матче НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин прокомментировал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата, где смог оформить дубль.
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