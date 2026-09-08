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Царьград

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Как первоклассница Зайнап уронила успеваемость всего класса в московской школе

Как первоклассница Зайнап уронила успеваемость всего класса в московской школе

«Учительница боится молчать»: почему в школах падают оценки из-за мигрантов.История с маленькой Зайнап из Киргизии, которую привели в обычный класс московской школы без знания русского языка, вскрыла болезненную проблему.

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