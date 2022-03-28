Более 280 жителей Тулы и области прошли бесплатную диагностику на наличие злокачественных новообразований

Более 280 жителей Тулы и области посетили онколога, отоларинголога, уролога и сдали анализы на выявление онкопатологий в рамках дня открытых дверей в поликлинике областного клинического онкологического диспансера, который состоялся 26 марта.
Более 280 жителей Тулы и области посетили онколога, отоларинголога, уролога и сдали анализы на выявление онкопатологий в рамках дня открытых дверей в поликлинике областного клинического онкологического диспансера, который состоялся 26 марта.
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