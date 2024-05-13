13 мая в России отмечается День Черноморского флота

Сегодня в России отмечается День Черноморского флота. 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту Крымского полуострова, где впоследствии был заложен Севастополь, прибыла эскадра из 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева.