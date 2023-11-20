Лучших представителей российского рынка рекламы наградили на фестивале Red Apple в Москве

Национальный рекламный форум Red Apple состоялся в Москве. На фестивале обсудили, как рекламный рынок России растет, меняется и становится более технологичным, а также наградили лучших представителей индустрии.
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