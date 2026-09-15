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Житель Чувашии систематически издевался над дочерью-подростком: дело дошло до суда

Житель Чувашии систематически издевался над дочерью-подростком: дело дошло до суда

ЧЕБОКСАРЫ, 15 сентября, ФедералПресс. Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Урмарского муниципального округа, обвиняемого в истязании 13-летней дочери, передано в суд.

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