«Феттель снова хочет гоняться, как я слышал». Ральф Шумахер назвал 5 кандидатов на место Хэмилтона

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинул автоспорт в конце 2022 года. По версии эксперта немецкого Sky Sport и еще одного экс-пилота «Ф-1» Ральфа Шумахера, Феттель может заменить Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году.