Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    До этого только учителей в школах избивали...Но это так, мелочь, учителей многие не любят...Можно и потерпеть. А оно ...Беспредел на допр...
  • Александр Денисов
    Нашим хапугам от простых полиционеров до министров корейцы не нужны, им нужны зачуханые "узбеки"(тут: любые жители ср...Как в России реши...
  • Дмитрий Бакланов
    Была информационная война. Незаметная...10 тезисов по зам...

"Волнорез"

"Волнорез"

Комплекс РЭБ "Волнорез" наверенный на анти-дрон козырек одного из танков 36-й армии.Недавно 12 таких штук закупили для танкистов 5-й танковой бригады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх