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Ученые исследовали возможности ускорительного кольца-восьмерки для новой физики

Ученые исследовали возможности ускорительного кольца-восьмерки для новой физики

Обычно ускорительное кольцо приходится проектировать под определенный эксперимент или задачу. Для одних экспериментов важно не потерять поляризацию пучка при ускорении, а в других — обеспечить достаточное время жизни интенсивного пучка.

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