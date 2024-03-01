Козерог: гороскоп на март 2024 года

Звезды намекают Козерогам, что в этом месяце нечто тайное станет явным. Насколько это хорошо или плохо – зависит от того, что вы припрятали в своем сундучке: скелетики или крутые мысли, идеи, открытия и озарения.
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