Треть россиян заявили, что отказались от использования соцсетей на работе

Почти треть — 31% — россиян отказались от использования соцсетей в течение рабочего дня и стараются регулировать потребление контента в них во внерабочее время, чтобы поддерживать работоспособность на должном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии