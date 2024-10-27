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Закон и Порядок

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Нашли записку поляка: "Будь проклят день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Горите в аду"

Нашли записку поляка: "Будь проклят день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Горите в аду"

Все, конечно, слышали, что сказал Владимир Путин на заключительной пресс-конференции БРИКС про Курскую область: "котел" там наконец-то  "дозрел", прорыв ВСУ невозможен, подступающие резервы также ничего не могут сделать.

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