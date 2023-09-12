ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 сентября 2023 года

Энергия дня: сегодня тринадцатое сентября, две тысячи двадцать третий год = 897= "Бедный человек не тот, у которого нет ни гроша в кармане, а тот, у которого нет мечты"=Все перемены внешней и внутренней судьбы человека - есть ответ ему на его зрелость= Главная Цель человека – это воплощение на Земле той задачи, которую поставил себе Дух = Душа человека является Богом внутри каждого как микрочастица Жизни Духа Вселенной= Единственная ошибка - это думать, что только с твоей колокольни видна вся правда = Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом = Если человек приносит много боли, уже совсем неважно сколько он приносит радости.