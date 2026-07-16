Депутат Горелкин осудил удаление российских приложений из магазинов Google и Apple

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал удаление российских приложений из Google Play, назвав действия Google и Apple "примером беспрецедентного и ничем не оправданного давления".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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