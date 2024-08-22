Брянцам предложили предоставить свое жилье беженцам из Курской области

Брянцам разослал уведомления от «Госуслуг» совместно с популярной доской бесплатных объявлений. В сообщении было сказано, что желающие могут помочь с жильём жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома.
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