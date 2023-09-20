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Бывшая возлюбленная Петрова пошутила о его свадьбе

Бывшая возлюбленная Петрова пошутила о его свадьбе

Стася Милославская ответила подписчику в соцсетях цитатой из поста о свадьбе актераБывшая возлюбленная российского актера театра и кино Александра Петрова артистка Стася Милославская в шутливой форме прокомментировала свадьбу звезды фильма «Текст».

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