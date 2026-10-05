Saudi East-West Pipeline Hit By New Attack, But Still Flowing As Normal "The East-West pipeline was attacked again yesterday," a source working in the kingdom’s energy sector told Agence France-Presse (AFP) on Monday.
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