Кулеба: позиция Германии по переговорам о членстве Киева в ЕС — подарок Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild высоко оценил усилия немецкого канцлера Олафа Шольца по началу переговоров стран Евросоюза о членстве Киева и назвал позицию Германии "лучшим рождественским подарком".
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