Атака беспилотников на Калужскую область: девять раненых и повреждения инфраструктуры

В Калужской области девять человек получили ранения после ночной атаки беспилотников. Повреждения зафиксированы в Калуге и двух муниципальных округах, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
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