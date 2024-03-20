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Уходящий со сцены 75-летний Валерий Леонтьев хочет запомниться молодым

Уходящий со сцены 75-летний Валерий Леонтьев хочет запомниться молодым

Народный артист России принял решение завершить концертную деятельность по состоянию здоровья.Певец Валерий Леонтьев, которому исполнилось 75 лет, принял решение уйти со сцены, чтобы дать возможность зрителям запомнить себя молодым и энергичным.

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