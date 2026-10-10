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Регионы России

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AMC анонсировала финальный сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

AMC анонсировала финальный сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Канал AMC опубликовал новый тизер финального, четвёртого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и объявил, что премьера новых эпизодов запланирована на февраль 2027 года.

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