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Царьград

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МИД России: Зеленский решился на изменения в украинском правительстве

МИД России: Зеленский решился на изменения в украинском правительстве

Посол МИД России Родион Мирошник сообщил, что Владимир Зеленский, получив финансовую поддержку от Запада, планирует реорганизовать украинское правительство, чтобы усилить контроль над финансовыми потоками и уменьшить влияние антикоррупционных органов.

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