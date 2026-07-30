Посол МИД России Родион Мирошник сообщил, что Владимир Зеленский, получив финансовую поддержку от Запада, планирует реорганизовать украинское правительство, чтобы усилить контроль над финансовыми потоками и уменьшить влияние антикоррупционных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии