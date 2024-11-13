Врач-педиатр, насмехавшаяся над ребенком из-за убитого отца на СВО, получила срок

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Caltar

Читать надо всё,а не то,что хочется! "Сообщается, что в переписке с одним из контактов Буянова попросила помощи в организации её срочного отъезда из России, отметив, что Бастрыкин поручил возбудить на неё уголовное дело. Помимо этого, в её телефоне нашли скан-копию украинской визовой анкеты от 2023 года. Следствие изучило YouTube-аккаунт задержанной и её активности. Среди видео, где она ставила лайки роликам с названиями на украинском языке, оказался и в том числе "срочно, в Питере взрывы". А в одной из переписок были найдены призывы к смерти русских солдат и экстремистские украинские лозунги, внесённые Минюстом в перечень нацистских. Также были найдены прямые оскорбления русского народа. Писала и такие сообщения: "Спасибо! Желаю Украине и всем её жителям победы над врагом, слава Украине!" А вот "37-ой год был бы-это когда вопросы к таким "защитникам" появятся,а не такие же и они.