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Врач-педиатр, насмехавшаяся над ребенком из-за убитого отца на СВО, получила срок

Врач-педиатр, насмехавшаяся над ребенком из-за убитого отца на СВО, получила срок

Московскому врачу-педиатру с львовскими корнями Надежде Буяновой вынесли судебный приговор. За насмешки над семилетним сыном бойца СВО женщина "отдохнёт" в тюрьме 5,5 года и больше не сможет вести врачебную деятельность.

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Комментарии
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Caltar
&quot;Ну, на Украине ее если бы не встретили как героя, то предоставили бы вполне комфортную жизнь.&quot;,пару месяцев может и побаловали,а потом на хрен послали,на кой им эта отработанная кошёлка!
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43 мин.
C
Caltar
Читать надо всё,а не то,что хочется! &quot;Сообщается, что в переписке с одним из контактов Буянова попросила помощи в организации её срочного отъезда из России, отметив, что Бастрыкин поручил возбудить на неё уголовное дело. Помимо этого, в её телефоне нашли скан-копию украинской визовой анкеты от 2023 года. Следствие изучило YouTube-аккаунт задержанной и её активности. Среди видео, где она ставила лайки роликам с названиями на украинском языке, оказался и в том числе &quot;срочно, в Питере взрывы&quot;. А в одной из переписок были найдены призывы к смерти русских солдат и экстремистские украинские лозунги, внесённые Минюстом в перечень нацистских. Также были найдены прямые оскорбления русского народа. Писала и такие сообщения: &quot;Спасибо! Желаю Украине и всем её жителям победы над врагом, слава Украине!&quot; А вот &quot;37-ой год был бы-это когда вопросы к таким &quot;защитникам&quot; появятся,а не такие же и они.
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41 мин.
АЛЕКСАНДР Крымский
Эту иварь нужно отправить на колыму на 25 лет или до окончания СВО.
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24 мин.

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