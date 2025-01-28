Госдума обсудит проект об изменении срока призыва на военную службу

Документ предлагает призывать в армию в течение года после такого решения — если нужно, то в последующие периоды Госдума до начала весеннего призыва может начать обсуждение законопроекта о призыве на срочную службу в течение года после принятия решения о призыве.
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