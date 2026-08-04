Психолог Гладких: восстановление после выгорания может занять годы

Клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких рассказала, что при глубоком профессиональном выгорании человек может утратить веру в себя и собственную ценность, а восстановление способно занять от трёх до шести лет.
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