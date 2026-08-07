Костромская область вошла в тройку лидеров «Золотого кольца» по росту туристического потока

Регион вошел в число лидеров по приросту числа туристических поездок по итогам первого полугодия.Костромская область стала одним из лидеров среди регионов туристического маршрута «Золотое кольцо России» по темпам роста туристической активности.
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