Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

367 подписчиков

Костромская область вошла в тройку лидеров «Золотого кольца» по росту туристического потока

Костромская область вошла в тройку лидеров «Золотого кольца» по росту туристического потока

Регион вошел в число лидеров по приросту числа туристических поездок по итогам первого полугодия.Костромская область стала одним из лидеров среди регионов туристического маршрута «Золотое кольцо России» по темпам роста туристической активности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии