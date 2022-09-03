Аргументы недели

98 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    Всех  хохлов во Францию а потом проведем денацифкацию и башня Эфеля нашаДепутат Сетленже ...
  • Светлана Касьянова
    Побольше бы таких людей как Кадыров!Политолог Марков ...
  • Халида Мендыбаева
    К сожалению, почти все уже вернулись и присосались к казённому баблу на ТВ. Да и обделавшийся Алкин скоро воссоединит...Бездарное предате...

Премьер Саксонии Кречмер заявил, что немецкая экономика нуждается в российском газе

Премьер Саксонии Кречмер заявил, что немецкая экономика нуждается в российском газе

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что немецкая экономика нуждается в российском газе – дефицит "голубого топлива" привел к росту цен не только на энергетику, но и на основное сырье.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх