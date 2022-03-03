Отец Тайсона Фьюри: «У нас нет никакой недооценки, но Уайт не справится с нашими навыками»

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что полностью уверен в победе сына над Диллианом Уайтом.
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