Предупреждение о бронировании: инструменты искусственного интеллекта увеличивают количество мошенничеств в сфере путешествий на 900 процентов Максим МорозовBooking, одна из самых популярных онлайн-платформ размещения, предупреждает, что искусственный интеллект вызывает взрыв мошенничества.