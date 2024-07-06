Предупреждение о бронировании: инструменты искусственного интеллекта увеличивают количество мошенничеств в сфере путешествий на 900 процентов Максим МорозовBooking, одна из самых популярных онлайн-платформ размещения, предупреждает, что искусственный интеллект вызывает взрыв мошенничества.
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