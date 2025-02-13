Американец восхитился доступностью продуктов и коммунальных услуг в России

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Американец Эрик Пичони, переехавший с семьей в Ярославль, поделился своими впечатлениями о жизни в России, отметив удивительную доступность качественной еды и низкие цены на коммунальные услуги.
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