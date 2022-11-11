В Республике Крым сотрудники полиции провели профилактические беседы с гражданами

В Керчи прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Общественное место», направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых в общественных местах и в условиях улицы.
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