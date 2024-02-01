Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 809 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Андрианов
    Мне скоро семьдесят лет, я с удовольствием слушаю Шамана и, кстати, часто ношу кожаные штаны и что? Я не гомик и нико...Юрий Лоза: Что ка...
  • Boris Borisov
    Ради всего святого , скажи, что русские не виноваты ! А !Пашинян заявил, ч...
  • Владимир Минаков
    Так Нагорный Карабах тоже был членом ОДКБ и его нужно защищать или он оставался не признанной никем самостийной респу...Пашинян заявил, ч...

Госдума сегодня рассмотрит обращение к Конгрессу США из-за уничтожения Ил-76

Госдума сегодня рассмотрит обращение к Конгрессу США из-за уничтожения Ил-76

Государственная Дума Российской Федерации сегодня, 1 февраля, рассмотрит обращение к американскому Конгрессу из-за уничтожения украинской стороной самолета Ил-76 в Белгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила коптякова
Я просто не могу никак понять:&quot;Зачем нам к ним обращаться?&quot; Все там и так  прекрасно знают ,что стреляли американцы,наводили и управляли ракетами тоже американцы. Так к чему это обращение Госдумы? Вот почему в глазах всего мира мы выглядим глупцами. Это же смешно-убийцам жаловаться на убийц:&quot; Ай-яй-яй, как нехорошо вы поступаете.&quot; Может хватит Ваньку валять? Пора уже встряхнуть эту &quot;братию&quot; хорошенько! И не только на Украине.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх