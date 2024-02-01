Госдума сегодня рассмотрит обращение к Конгрессу США из-за уничтожения Ил-76

людмила коптякова

Я просто не могу никак понять:"Зачем нам к ним обращаться?" Все там и так прекрасно знают ,что стреляли американцы,наводили и управляли ракетами тоже американцы. Так к чему это обращение Госдумы? Вот почему в глазах всего мира мы выглядим глупцами. Это же смешно-убийцам жаловаться на убийц:" Ай-яй-яй, как нехорошо вы поступаете." Может хватит Ваньку валять? Пора уже встряхнуть эту "братию" хорошенько! И не только на Украине.