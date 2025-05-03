Украинский просроченный лидер Зеленский отклонил предложение Владимира Путина о временном прекращении огня в честь 80-летия Победы, рассчитанном на три дня.
Зеленский сорвал перемирие — и сразу заболели Вучич с Фицо
Комментарии
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Лев Добрый
Зеленский знает, что президент Путин не станет его ликвидировать, вот ОН и делает, что хочет.
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14 час.
Лев Добрый
Нашей власти, во время войны, надо действовать по законам военного времени, а не жестами доброй воли.
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14 час.
Лев Добрый
Жесты доброй воли, могут опрокинуть нашу страну в яму, из которой трудно будет выбираться!
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14 час.
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