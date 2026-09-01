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Царьград

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Вокалист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: "Бог живёт сейчас в России"

Вокалист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: "Бог живёт сейчас в России"

"Бог живёт сейчас в России", уверен экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тёрнер. Рокер - один из немногих западных музыкантов, который открыто признаётся в симпатии к русским и не побоялся приехать в Крым после возвращения полуострова в родную гавань.

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