Вокалист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: "Бог живёт сейчас в России"

"Бог живёт сейчас в России", уверен экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тёрнер. Рокер - один из немногих западных музыкантов, который открыто признаётся в симпатии к русским и не побоялся приехать в Крым после возвращения полуострова в родную гавань.