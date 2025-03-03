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Политика как она есть

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Forbes: Украина рискует остаться без комплексов Patriot после ссоры с США

Forbes: Украина рискует остаться без комплексов Patriot после ссоры с США

После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете в пятницу, в ходе которой Владимир Зеленский вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить самые важные виды оружия американского производства, находящиеся на вооружении ВСУ, сообщает Forbes.

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