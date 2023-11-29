Блогерша устроила фотосет с шубой и 14 кг икры в Москве, но оказалась в полиции

На Красной площади задержали блогершу Гулину Науманн, которая устроила настоящий русский перформанс. Она позировала перед камерой в тёплой шубе, меховой шапке и гипюровых колготках, поедая огромный бутерброд с икрой.
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