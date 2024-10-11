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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финальная серия женской НБА со следующего сезона будет играться до четырех побед

Финальная серия WNBA со следующего сезона будет играться до четырех побед, она пройдет по формуле 2-2-1-1-1.

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