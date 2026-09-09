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Аллегри перед матчем с «Арсеналом»: «Наполи» играет против одной из лучших команд – нужно лучше обороняться без мяча. Еврокубки дают особую мотивацию и адреналин»

Главный тренер « Наполи » Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с « Арсеналом ». Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня в Неаполе и начнется в 22:00 по московскому времени.

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