Аллегри перед матчем с «Арсеналом»: «Наполи» играет против одной из лучших команд – нужно лучше обороняться без мяча. Еврокубки дают особую мотивацию и адреналин»

Главный тренер « Наполи » Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с « Арсеналом ». Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня в Неаполе и начнется в 22:00 по московскому времени.