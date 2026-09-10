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Мировое обозрение

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0 + 0 > 0: ИИ помог доказать невозможный квантовый парадокс в защите данных

0 + 0 > 0: ИИ помог доказать невозможный квантовый парадокс в защите данных

В теории информации долгие десятилетия существовал принцип, казавшийся незыблемым: если канал связи настолько зашумлен, что перехватчик получает данные с большей точностью, чем законный адресат, его пропускная способность для передачи секретов равна строго нулю.

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