Закулисье обмена. По западной версии ключевой переговорщик – Шольц, но не обошлось и без Абрамовича

Наталия Сорокина

Ох, тут, по-моему, причина согласия на "любой" обмен со стороны Шольца кроется в "Северном потоке" газа для Германии!... США не собираются снабжать ЕС своим привозным газом - это погибель руководству Германии... А на носу осень, зима, да и промышленность застаивается... ФРГ, аж в таком предстоящем ужасе решило само восстановить разрушенный российский трубопровод (сами будут восстанавливать!) - лишь бы Россия согласилась! Лишь бы согласилась по этому "восстановленному в будущем газопроводу" качать газ в Германию... И Шольц сразу как-то стал розовым и шёлковым... Ну, и дела!