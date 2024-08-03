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  • Наталия Сорокина
    Ох, тут, по-моему, причина согласия на "любой" обмен со стороны Шольца кроется в "Северном потоке" газа для Германии!...Закулисье обмена....
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Закулисье обмена. По западной версии ключевой переговорщик – Шольц, но не обошлось и без Абрамовича

Закулисье обмена. По западной версии ключевой переговорщик – Шольц, но не обошлось и без Абрамовича

Сразу три ведущих американских СМИ – WSJ,  The Times  и  NYT  – опубликовали большие материалы с изложением своей версии закулисной подоплеки состоявшегося вчера между Россией и США  самого масштабного за все время обмена заключенными.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
Ох, тут, по-моему, причина согласия на &quot;любой&quot; обмен со стороны Шольца кроется в &quot;Северном потоке&quot; газа для Германии!... США не собираются снабжать ЕС своим привозным газом - это погибель руководству Германии... А на носу осень, зима, да и промышленность застаивается... ФРГ, аж в таком предстоящем ужасе решило само восстановить разрушенный российский трубопровод (сами будут восстанавливать!)  - лишь бы Россия согласилась! Лишь бы согласилась  по этому &quot;восстановленному в будущем газопроводу&quot; качать газ в Германию... И Шольц сразу как-то стал розовым и шёлковым... Ну, и дела!
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