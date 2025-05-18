Гайд: Pixel Tag в Telegram Ads. Как добавить пиксель и отслеживать действия пользователей на сайте с таргетированной рекламы в Телеграме.

Отлично! Пиксель стал доступен в рекламных аккаунтах Telegram 16 мая. С его помощью вы сможете получать данные прямо в своем рекламном аккаунте о действиях, совершенных пользователями после перехода с определенного пункта назначения в Telegram.
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