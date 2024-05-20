Маркизы Alumdevelop — Теневая архитектура и дизайн открытых пространств Татьяна СоломонМаркизы, или тентовые навесы, сегодня встречаются повсюду — от окон магазинов и частных домов до террас кафе и ресторанов.
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