smi.today

4 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Так это все-таки перебежчик,  как и писали бандэровцы. А я им не поверила, думала, что врут. Оказывается. правду гово..."Украина победит"...
  • Александр Макеев
    Что за невежды в правительстве или Парламенте России стремятся россиян заставить два раза в год заниматься мастурбаци...В правительстве о...
  • Евгений Бут
    Если это правда! То он больной на голову!"Украина победит"...

Московские школьники выиграли «золото» на Международной олимпиаде по информатике

Московские школьники выиграли «золото» на Международной олимпиаде по информатике

Столичные школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Состязание среди молодых программистов прошло в Венгрии с участием учеников из разных стран, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх