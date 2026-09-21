Угроза ракетной атаки длилась более двух часов, информация об ударах на регион не поступала.В Тульской области отменили ракетную опасность.
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