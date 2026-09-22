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Царьград

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МККК сообщил о 275 000 пропавших без вести в конфликте на Украине

МККК сообщил о 275 000 пропавших без вести в конфликте на Украине

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер сообщила о 275 000 пропавших без вести в результате конфликта между Россией и Украиной.

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