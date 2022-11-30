Военное обозрение

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В США подписан предварительный контракт на создание гидросамолёта-экраноплана по программе Liberty Lifter

В США подписан предварительный контракт на создание гидросамолёта-экраноплана по программе Liberty Lifter

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) планирует выбрать General Atomics для разработки дальнемагистрального гидросамолёта-экраноплана.

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