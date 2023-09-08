Решившему утонуть помочь невозможно или... последние пляски армянского режима

Владимир Андрианов

Опять звучит "надо спасать народ Карабаха"... они, бл.., кого-то просили их спасать? Пусть их азербайджанцы спасают. Всем мужикам - обрезание и запретить армянский язык. В общем, в Баку знают, что делать. Что у нас за привычка такая, всех спасать..., сами разберутся. Нам с хохлами надо до конца разобраться.