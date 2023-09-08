Как забавно работает у некоторых людей логика: армянский народ голосует за партию Никола Пашиняна в 2018-м, далее премьер-министр Армении планомерно проводит антироссийскую политику, в конце концов полностью сдает Нагорный Карабах, получив до этого (в 2021-м) кредит доверия от 54% избирателей и тащит в страну НАТО, а виновата – Россия.
Решившему утонуть помочь невозможно или... последние пляски армянского режима
Комментарии
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Александр Рус
теперь в ереване будут гейпарады....нормально!пашинян уже нашел себе дружка.видно
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11 час.
Игорь Мищенко
Вот в этом и вся сучья сущность армян. 🤦♂️
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8 час.
Владимир Андрианов
Опять звучит "надо спасать народ Карабаха"... они, бл.., кого-то просили их спасать? Пусть их азербайджанцы спасают. Всем мужикам - обрезание и запретить армянский язык. В общем, в Баку знают, что делать. Что у нас за привычка такая, всех спасать..., сами разберутся. Нам с хохлами надо до конца разобраться.
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3 час.
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