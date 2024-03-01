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Били по России, а напугали своих: Из-за алмазных санкций в Вашингтон прилетели серьёзные обвинения

Били по России, а напугали своих: Из-за алмазных санкций в Вашингтон прилетели серьёзные обвинения

До Запада самого уже начинает доходить, что России от их ограничений – ни холодно, ни жарко, а вот США и Европа могут знатно пострадать! Санкции против алмазов назвали «настоящим кошмаром для Запада», и не просто так Россия встречала эту новость расслабленно! Они там делают нашу работу: успешно побеждают свою же собственную экономику.

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