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Карасев назначен на матч Крыховяка. Сегодня наши судьи работают в Саудовской лиге

По данным «СЭ», в итоге бригада Сергея Карасева, в которую вошли помощники Алексей Лунев и Игорь Демешко, а также видеоассистент Виталий Мешков, сегодня будет работать на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Ахли».

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