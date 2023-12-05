Русский уроженец Узбекистана, ветеран СВО не может получить российское гражданство

Но вполне может получить тюремный срок в Узбекистане за участие в СВО на стороне российских войск.Русский уроженец Узбекистана, который целый год воевал на самых опасных участках фронта в составе ЧВК «Вагнер», не может получить российское гражданство, а в Узбекистане (куда его могут выдворить в январе) ему грозит большой тюремный срок за то, что он воевал за Россию.