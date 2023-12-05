Но вполне может получить тюремный срок в Узбекистане за участие в СВО на стороне российских войск.Русский уроженец Узбекистана, который целый год воевал на самых опасных участках фронта в составе ЧВК «Вагнер», не может получить российское гражданство, а в Узбекистане (куда его могут выдворить в январе) ему грозит большой тюремный срок за то, что он воевал за Россию.
Русский уроженец Узбекистана, ветеран СВО не может получить российское гражданство
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну разумеется! Бесполезным, порой откровенно криминальным, порой не владеющим даже русским языком, "незаменимым высококвалифицированным специалистам" из бывших союзных республик российское гражданство преподносят "на блюдечке с голубой каёмочкой". А русскому оттуда же, но воевавшему за Россию, российское гражданство зачем? Он же всего навсего проливал кровь за Россию... Стыдно! Перед русским мужиком стыдно...
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